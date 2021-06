Silvestre : "Le problème de Pogba ? La constance"

Paul Pogba fait partie des principales satisfactions françaises de l’Euro 2020. Le milieu de terrain affiche un rendement très séduisant, symbolisé par sa magnifique passe pour Karim Benzema sur le deuxième but face au Portugal. « La Pioche » se montre donc à la hauteur, mais à l'extérieur il n’a pas le droit qu’aux éloges.

« Pogba ne peut pas être bons tous les trois jours »

D’aucuns regrettent le fait qu’il ne se montre pas aussi performant tout au long de l’année et en particulier sous la tunique de Manchester United. C’est le cas entre autres de Mikaël Silvestre, un ancien de l’équipe de France et des Red Devils. "Le problème avec Paul Pogba, c'est la constance, ou le manque de constance, a-t-il déclaré pour Ladbrokes. Quand il est au top, son niveau est autre chose, mais il a du mal à répéter ça match après match. Je le vois de cette façon; c'est un joueur de classe mondiale, il a des attributs de classe mondiale à coup sûr. La question est, peut-il le répéter tous les trois jours? Je ne suis pas sûr qu'il le puisse. Il ne l'a pas fait pour Man United, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire pour la France non plus. »

Silvestre n’est pas tendre avec son compatriote, mais il avoue que ce dernier est aussi souvent blessé et cela ne favorise pas la régularité : « Je suis toujours heureux quand je le vois sur le terrain pour son club ou son pays, car il n'a pas eu de chance avec les blessures. Ce qui est frustrant, c'est que nous ne l'avons pas vu atteindre ses niveaux semaine après semaine. Je ne sais pas si c'est une chose psychologique ou une chose physique. Je suis un supporter de Man United et un supporter de la France, donc j'espère toujours de le meilleur de lui à chaque fois qu’il joue parce que nous avons vu contre L'Allemagne à quel point il peut être d’un grand apport à une équipe ».