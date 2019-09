Ronaldo ne surprend pas Mourinho

Il ne s’agissait certes que d’un déplacement en Lituanie, mais la prestation de Cristiano Ronaldo, mercredi, à Vilnius lors du tranquille succès de la Seleçao (1-5) a marqué les esprits. Auteur d’un quadruplé, son deuxième en sélection et désormais auteur de 93 buts en 160 sélections, l’international portugais a une nouvelle fois épaté les observateurs, déclenchant un véritable concert de louanges.

Et José Mourinho, son ancien entraîneur au Real Madrid, n’a pas été le moins dithyrambique. Malgré leur passif chez les Merengue, le technicien portugais n’a en effet eu que des mots doux au sujet de son compatriote. "Ce qu'il fait ne me surprend pas. À 34 ans, c'est un top joueur, qui joue dans une équipe de haut niveau, avec de grandes ambitions. Cela ne me surprend pas parce que, sur le plan génétique et aussi sur le plan mental, c'est un cas d'étude", a-t-il ainsi affirmé dans une interview accordée à la chaîne de télévision de la Fédération portugaise de football, Canal 11.

"Cristiano est un véritable phénomène. C’est quelqu’un qui ne pense qu’à gagner et à faire plus et mieux", a-t-il renchéri avant de confier être convaincu que CR7 continuerait de marquer à 50 ans. "Je pense que, lorsque Cristiano aura 50 ans, la Fifa l'invitera à un match de légendes, qu'il jouera le match et marquera un but. C'est comme ça", a-t-il en effet prédit. Malgré ses 34 ans, le joueur de la Juventus ne semble en tout cas pas près d'arrêter. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame, l'ancien Madrilène explique régulièrement vouloir continuer jusqu'à ses 40 ans.

Un record de plus pour Cristiano Ronaldo