Tout comme l’Allemagne et la France, ses principaux concurrents dans le Groupe F du championnat d'Europe, le Portugal a bouclé sa phase de préparation par une large victoire. Ce mercredi, à l’Estadio Alvalade de Lisbonne, les champions d’Europe en titre ont laminé l’Israël sur un score sans appel de 4 buts à 0.

Le Portugal retrouve sa force de frappe

Plus entreprenants qu’ils ne l’ont été la semaine dernière face à l’Espagne (0-0), les Portugais n’ont eu aucun mal à prendre l’ascendant sur leurs opposants. Certes, l’ouverture du score a tardé à arriver, mais une fois le plus dur fait ils ont pu dérouler et faire le plein de buts et de confiance.



C’est Bruno Fernandes qui a débloqué la situation à la 42e en reprenant du droit un service de Joao Cancelo. Le milieu mancunien s’est ensuite mué en passeur en offrant une assistance à Cristiano Ronaldo. Ce dernier en profitait alors pour claquer sa 104e réalisation en sélection (44e). Deux buts en première période pour la Seleçao puis deux autres en seconde. Et ce fut une nouvelle fois vers la fin de la mi-temps. A la 86e minute, Joao Cancelo aggravait la marque et trois minutes après c’est l’inévitable Bruno Fernandes qui apportait la touche finale à ce joli festival (91e).



Le Portugal entame son parcours dans la compétition continentale mardi prochain à Budapest avec une opposition face à la Hongrie.