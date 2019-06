Ramos plus fort que Casillas

Un seul être vous manque… et l’inoxydable Sergio Ramos est toujours là pour rassurer ses troupes. Non pas que l’Espagne était en danger, très loin de là, à l’occasion de ce tranquille déplacement aux Iles Féroé ce vendredi, dans le cadre de ces éliminatoires de l’Euro 2020. Mais en l’absence prolongée du sélectionneur Luis Enrique sur le banc de la Roja (*), le défenseur et capitaine espagnol était fidèle au poste, titulaire, pour sa 164e sélection et… sa 122e victoire (1-4).

¡RÉCORD HISTÓRICO!



Tras esta victoria, nuestro capitán @SergioRamos se convierte en el JUGADOR CON MÁS VICTORIAS DEL MUNDO con su selección.



¡¡BRAVO!! pic.twitter.com/bugRkveU1J — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 7 juin 2019

A laquelle le Madrilène, buteur de la tête sur corner (6e) pour sa 19e réalisation en équipe nationale, a d’entrée apporté son écot en ouvrant le score de ce succès pour l’histoire. Puisque Ramos, en attendant de doubler Iker Casillas au nombre de capes, devient à 33 ans le joueur espagnol comptant le plus grand nombre de victoires en sélection, devant son ancien coéquipier et gardien du Real (121). A plus de 74 % de succès au cours de sa riche carrière internationale.

La soirée se poursuivra sans Ramos en seconde période, mais sera tranquille pour cette Espagne qui n’a pas eu à forcer son talent et a pu compter, outre la boulette du gardien féringien, buteur contre son camp, sur une frappe enroulée d’Isco sur le poteau (34e), sur les buts de ses deux latéraux Jesus Navas (19e), repositionné à droite de la défense, et José Gaya (71e). Alors que la rencontre aura été marquée, non seulement par la diversité des clubs représentés au coup d’envoi, loin de l’archi-domination des deux ogres madrilène et barcelonais, on retiendra aussi le retour d’un Santi Cazorla, dont on aurait pu croire, bien qu’il n’avait plus fréquenté la sélection depuis… novembre 2015, qu’il ne l’a jamais quittée avec notamment plus de cent ballons touchés. Et une omniprésence dans le jeu. Pour une quatrième victoire en quatre matches dans ces éliminatoires, avant d’affronter la Suède : Luis Enrique, devant sa télé, a dû apprécier.

-------------------------------

(*) Luis Enrique, remplacé par son adjoint Robert Moreno, fait défaut à la sélection espagnole depuis plus de 2 mois en raison d’un "grave problème familial".