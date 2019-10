Racisme: Un match ferme pour la Bulgarie

Suite aux incidents racistes survenus lors de la rencontre lourdement perdue contre l’Angleterre (0-6), le 14 octobre à Sofia, en éliminatoires de l’Euro 2020, l'Uefa a sanctionné la Bulgarie d’un match à disputer à huis clos, plus un autre avec sursis.

C'est donc dans un stade totalement vide que les Bulgares recevront les Tchèques, le 17 novembre prochain, à l'occasion de leur prochain rendez-vous dans cette campagne de qualification pour le championnat d'Europe. A noter toutefois que la rencontre en question ne présentera plus le moindre enjeu pour le pays hôte, puisque la Bulgarie est d'ores et déjà éliminée de la course à la phase finale de cet Euro 2020.

La Fédération bulgare écope également d'une double amende, la première d'un montant de 75 000 euros pour faits de racisme et la seconde d'un montant de 10 000 euros pour les incidents provoqués par les supporteurs locaux dès la cérémonie des hymnes des deux pays, avant le coup d'envoi de cette rencontre face à l’Angleterre.