Racisme: L'incroyable réaction du sélectionneur bulgare

La rencontre comptant pour les qualifications à l'Euro 2020 opposant la Bulgarie à l'Angleterre, lundi à Sofia, a été arrêtée à deux reprises par l'arbitre de la rencontre, le Croate Ivan Bebek. En cause, des chants racistes et des cris de singe lorsque les joueurs noirs du Three Lions avaient la balle. Une attitude inacceptable qui n'est malheureusement pas une première pour la sélection bulgare.

Et la réaction de Krasimir Balakov a vraiment de quoi interpeller puisqu'il a nié l'évidence. "Je n'ai rien entendu, j'ai juste parlé à la presse anglaise et je leur ait dit que s'il est prouvé que c'est vrai alors nous devrons avoir honte et nous excuser. Mais encore une fois, il faudra d'abord que ce soit prouvé", a-t-il expliqué pour Sky Sports.

Dans le même ordre d'idée, Jordan Henderson était furieux de la réaction de Balakov: "Quelque chose doit être fait, il doit s'excuser tout de suite devant l'équipe et les supporters. Il m'a demandé quel était le problème ! Je lui ai répondu qu'il savait très bien quel était le problème..."