Qui sera le petit nouveau de l’Euro 2020 ?

Le premier Euro à 24 équipes, en 2016 en France, avait forcément élargi le spectre. On y trouvait ainsi le pays de Galles, la Hongrie, l’Albanie (accrocheuse dans le groupe des Bleus, avec une victoire de la France à la dernière minute), la Slovaquie ou encore l’Irlande du Nord. Et l’Islande qui, avec les Hongrois, avait devancé dans son groupe le Portugal, seulement sauvé en tant que meilleur troisième – avant la fin qu’on connaît… Alors, qui peut encore profiter de cette nouvelle donne en vue de l’Euro 2020 ?

A première vue, la vraie nouveauté pourrait provenir du Kosovo, qui va tout jouer jeudi en République tchèque. Si les coéquipiers de Valon Berisha, l’ancien Norvégien qui appartient à la Lazio (mais n’y joue quasiment pas), s’imposent à Prague, il leur resterait encore à finir le travail à domicile contre l’Angleterre, mais celle-ci serait alors déjà qualifiée quoi qu’il arrive. Ailleurs, si des pays comme la Serbie (groupe B), l’Irlande du Nord (groupe C), la Slovaquie, Galles (groupe E) ou la Roumanie (groupe F) pourraient créer la surprise au vu de leurs situations respectives au classement, ce ne serait pas une première.

Mais pour la vraie originalité, il faudra attendre le mois de mars, et elle devrait être garantie. En effet, les barrages Ligue des nations opposeront les quatre meilleures équipes non qualifiées de chaque niveau. De la ligue A à la ligue C, les noms devraient être encore à peu près connus. Mais dans la ligue D, le Kosovo est justement assuré d’y participer (s’il ne se qualifie pas, donc, par le biais des éliminatoires). La Géorgie, la Macédoine du Nord et la Biélorussie devraient l’accompagner, et c’est le Luxembourg qui est en attente d’une éventuelle qualification du Kosovo pour récupérer ce billet de barragiste. Au moins un de ces cinq pays devrait donc participer à l’Euro 2020.