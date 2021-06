Qui sera champion d'Europe le 11 juillet ?

Favoris



Outsiders

20.5% - La France (20.5%) et la Belgique (15.7%) sont les 2 favoris de l'Euro 2020 selon le Stats Perform Predictor. Frites.

— OptaJean (@OptaJean) June 4, 2021

A l'unisson des Bleus eux-mêmes, ne nous cachons pas derrière les habituels faux-semblants : oui, l'équipe deest favorite de l'Euro. Les champions du monde, renforcés par le retour de Benzema, font figure d'épouvantails mais devront éviter le piège de ce fameux groupe de la mort. Ce qui sera moins le cas pour l', opposée à la Croatie, à l'Ecosse et à la République Tchèque. Et encore moins pour la, a priori, avec le Danemark, la Finlande et la Russie. Ces trois équipes étaient dans le dernier carré du Mondial et ont confirmé depuis, notamment lors de leurs parcours respectifs en éliminatoires.Il est toujours impossible d'enterrer l'et l', les deux derniers champions du monde avant la France. Particulièrement la Mannschaft, qui conserve encore de sacrées forces vives en attaque et enregistre elle aussi un retour potentiellement providentiel avec Thomas Müller. La Roja, elle, aura un groupe plus doux pour tester son équipe totalement renouvelée. Le, champion en titre, a le même problème que les Bleus et les Allemands, à savoir qu'ils se rencontrent tous dans la poule F et qu'il est tout à fait envisageable que le troisième ne puisse pas se qualifier. L', autre championne du monde dans la liste à rebours, ne cesse d'attiser les curiosités, à l'instar desDerrière ces huit équipes, la cote ducontinue de se maintenir de manière assez stable. Christian Eriksen et ses partenaires, solides, sont à surveiller. De même que la, qui demeure une sélection vice-championne du monde en dépit des difficultés et des retraites de Rakitic ou Mandzukic - Luka Modric, lui, est revenu. La, emmenée par Burak Yilmaz et qui a battu les Pays-Bas pour débuter les éliminatoires du Mondial (4-2), est une curiosité évidente qui rend d'ores et déjà piquant le match d'ouverture en Italie. Enfin la, puisque Robert Lewandowski est son phare, doit forcément être prise en compte. En revanche la Suède, sans Zlatan Ibrahimovic, aura du mal à exister.