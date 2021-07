Quelle Espagne face à l’Italie ?

Le couperet n’est pas passé loin. Après avoir éliminé la France, championne du monde en titre, aux tirs au but en huitièmes de finale de l’Euro, la Suisse a bien failli refaire le coup contre les Espagnols. Ces derniers ont même raté deux de leurs trois premières tentatives, par Busquets et Rodri. Mais les Helvètes n’ont pas su en profiter, puisque seul Gavranovic a marqué son penalty, et que ce sont donc les hommes de Luis Enrique qui ont fini par s’imposer (1-1, 3 t.a.b. à 1). Ils s’en seraient sans doute beaucoup voulus de perdre ainsi ce quart de finale, eux qui ont mené au score de la 8e à la 68e et ont surtout joué près de 45 minutes en supériorité numérique suite à l’expulsion de Freuler (77e).

De nombreuses critiques

Si l’on se rappelle comment la Roja a entamé sa compétition, on peut toutefois se dire qu’atteindre les quarts de finale aurait déjà constitué un miracle pour cette équipe qui avait débuté par deux piteux matchs nuls, contre la Suède (0-0) puis la Pologne (1-1). Luis Enrique et ses hommes ont été la cible de vives critiques, auxquelles ils ont parfois vertement répondu. Avec Alvaro Morata, le sélectionneur espagnol, qui avait fait sensation en ne retenant pas Sergio Ramos et en livrant une liste de 24 joueurs au lieu de 26, a sans doute été le plus discuté, mais il a toujours affiché sa confiance, et ses hommes lui ont donné raison en faisant voler en éclats la Slovaquie (5-0).

Sans Sarabia

Ce match voyait les premières titularisations de Pablo Sarabia et Sergio Busquets, qui ont enchaîné en huitièmes de finale face à la Croatie (5-3, a.p.). Et si le joueur du PSG, auteur de deux buts et deux passes décisives, a dû être remplacé à la pause contre les Suisses en raison d’une blessure à l'adducteur droit, et est officiellement forfait pour la demi-finale face à l’Italie, Busquets sera lui bien présent. Et le métronome du milieu, dont le retour a apporté l’expérience et la sérénité qui manquaient à cette formation, a livré les clés de cette demi-finale contre les Azzurri : "Ils vont vouloir avoir le ballon, et ils en sont capables. Ils ont de très bons manieurs de ballon comme Jorginho, Verratti et Insigne, mais on va essayer de les en empêcher et d’imposer notre jeu." Et on peut faire confiance au Barcelonais. Mais il faudra aussi que ses attaquants se montrent plus efficaces…