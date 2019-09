Quatre victoires de suite pour l'Ukraine

L’Ukraine continue son parcours sans faute dans les éliminatoires de l’Euro 2020 avec une quatrième victoire de rang. Les hommes d’Andriy Chevtchenko se sont facilement imposés ce samedi sur le terrain de la Lituanie, 3-0 à Vilnius.

Les Ukrainiens ont concrétisé leur domination avec deux réalisations dans la première demi-heure, par l’intermédiaire d'Oleksandr Zinchenko (7e) et de Marlos (27e). Ruslan Malinovskyi a aggravé la marque après la mi-temps (61e).

Avec 4 victoires et 1 nul en 5 matches joués, les Jaune et Bleu prennent le large en tête du groupe B, avec 13 points. Le Portugal, actuellement 4e avec seulement 2 points, compte 3 rencontres de retard et joue ce samedi (20h45) face à la Serbie.