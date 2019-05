Qualifs: L'Allemagne sans Kroos ni Ter Stegen, avec Draxler et Kehrer

Joachim Löw a dévoilé la liste de l'Allemagne pour affronter la Biélorussie et l'Estonie les 8 et 11 juin prochains, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Le sélectionneur allemand devra se passer de deux cadres: Toni Kroos, gêné par un problème musculaire, et Marc-André ter Stegen, blessé à un genou. En revanche, il pourra compter sur Marcos Reus. Manuel Neuer est appelé mais reste incertain en raison d'un problème à un mollet.

Les Parisiens Julian Draxler et Thilo Kehrer seront bien de la partie. Dans l'optique de renouveler son effectif, l'entraîneur de la Mannschaft a convoqué de jeunes joueurs comme Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 19 ans), Serge Gnabry (Bayern Munich, 23 ans) ou encore Leroy Sané (Manchester City, 23 ans) et a laissé de côté les "bannis", Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller et Sami Khedira.