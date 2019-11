Qualifs Euro 2020 : L’Allemagne et les Pays-Bas qualifiés, la Croatie et l’Autriche aussi

Kroos, Neuer : l’Allemagne portée par ses anciens

La Croatie a joué avec le feu

Krychowiak buteur

L'Allemagne et les Pays-Bas en seront. Les deux favoris désignés du groupe C ont assumé leur statut en s’assurant des deux premières places ce samedi. La Mannschaft y a mis la manière en étrillant la Biélorussie (4-0), tandis que les Oranje se sont contentés du service minimum en Irlande du Nord (0-0). Un nul suffisant à leur bonheur, comme ils le savaient avant le match. Ils n’ont rien fait pour forcer la décision à Belfast, où les Nord-Irlandais ont laissé passer leur chance en première période. Ils ont obtenu un penalty pour une main de Joel Veltman, qui a failli marquer contre son camp sur l’action, le ballon étant repoussé par le poteau après avoir rebondir sur son bras. Mais le capitaine Steven Davis a vendangé cette occasion en envoyant son tir largement au-dessus (32eme).Trop peu pour bousculer des Néerlandais en contrôle de la situation.[caption id="attachment_9560980" align="alignnone" width="755"] Donny van de Beek (Pays-Bas)[/caption]Avant la dernière journée, ils sont 2emes à deux points de l’Allemagne, qui recevra l’Irlande du Nord pour s’assurer la première place. Les hommes de Joachim Löw ont dominé le premier acte, mais ont patienté jusqu’à son crépuscule pour trouver la faille.Toni Kroos s’est occupé de tout en seconde période : une passe décisive sur corner pour Leon Goretzka (2-0, 49eme), puis un doublé d’une belle frappe enroulée (3-0, 55eme) et d’un joli numéro de soliste dans la surface (4-0, 83eme). Entretemps, Manuel Neuer avait repoussé un penalty d’Igor Stasevich (75eme), qui avait déjà contraint le gardien allemand à un splendide arrêt en première période (40eme).Vice-championne du monde en titre, la Croatie sera aussi au rendez-vous de l’Euro. Les coéquipiers de Duje Caleta-Car, qui était titulaire, se sont pourtant fait peur à domicile contre la Slovaquie. Ils étaient menés 0-1 à la pause, avant de tout faire basculer en quatre minutes. Nikola Vlasic a d’abord égalisé (1-1, 56eme), avant un corner frappé par Luka Modric et repris victorieusement par Bruno Petkovic (2-1, 60eme).. Ils gardent toutefois un espoir de qualification, qui passera par un succès mardi contre l’Azerbaïdjan, et un match nul dans le même temps entre la Hongrie et le pays de Galles.Le 16eme qualifié pour la phase finale de l’Euro est l’Autriche, victorieuse de la Macédoine du Nord (2-1). David Alaba a lancé son équipe sur un service de Stefan Lainer (1-0, 7eme), qui a réalisé le break en début de seconde période (2-0, 48eme).Les Autrichiens termineront 2emes du groupe G, derrière la Pologne, qui s’est imposée en Israël (1-2), avec des réalisations de Grzegorz Krychowiak et Kryzsztof Piatek. Pour la première fois des éliminatoires, Eran Zahavi a traversé une rencontre sans marquer.Euro 2020 : Le point sur les qualifiés et les barragistes