Qualifs Euro 2020 : La France dans le deuxième chapeau

Groupe C :



L'Allemagne, suivie de près par les Pays-Bas à 2 petites longueurs au classement de ce groupe, se devait de s'imposer contre l'Irlande du Nord pour s'accaparer la première place et devenir tête de série pour le prochain Euro.







Les Pays-Bas, qui devaient, faire sans leur capitaine et défenseur Virgil van Dijk, retenu pour « des raisons privées » face à l'Estonie à Amsterdam.



. A noter que les Bleus seront directement concernées, puisqu'une contre-performance de l'Allemagne contre l'Irlande du Nord lui octroierait un statut de tête de série, à condition que les Pays-Bas ne battent pas l'Estonie par au moins 3 buts d'écart.



20h45 : Allemagne - Irlande du Nord :

20h45 : Pays-Bas - Estonie :

Groupe E :



La Croatie a déjà composté son billet pour la phase finale de l’Euro. Une autre place restait à prendre reste en jeu et 3 éaquipes étaient encore concernées, avec la Hongrie, le Pays de Galles et la Slovaquie. À Cardiff, où le vainqueur validait ce soir sa place pour l'Euro et ce sont les Gallois qui ont ouvert e score grâce à Aaron Ramsey avec un très bon Gareth Bale et un excellent Hennessey dans les cages.



20h45 : Pays de Galles - Hongrie :

20h45 : Slovaquie - Azerbaïdjan :

Groupe G :



La Pologne, leader de son groupe, voulait bien finir, face à un adversaire déjà éliminé.



L'Autriche, déjà qualifiée, voulait elle aussi s'offrir un beau finish



20h45 : Macédoine du Nord - Israël :

20h45 : Pologne – Slovénie :

20:45 : Lettonie-Autriche :





Groupe I :



La Belgique vouait absolument une victoire contre Chypre ce mardi afin de signer un retentissant 30/30 en alignant un dixième succès de rang dans le groupe I des qualifications pour l'Euro 2020.



Qualifiés depuis octobre, les Russes se rendaient sur la pelouse de la lanterne rouge, Saint-Marin.



L'Écosse (3eme) voulait réaliser un joli baroud d'honneur à la maison face à des Kazakhs ayant tout de même perdu trois de leurs quatre dernières rencontres.



20h45 : Saint-Marin – Russie :

20h45 : Écosse - Kazakhstan :

20h45 : Belgique - Chypre :



