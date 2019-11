Qualifs Euro 2020 : La Belgique cartonne en Russie et s’assure la première place

🇷🇺⚽️🇧🇪



La Belgique est décidément sans pitié dans cette campagne de qualification pour l’Euro 2020. Elle a réalisé une nouvelle démonstration ce samedi en Russie (1-4) pour sécuriser la première place du groupe I. Les Diables Rouges sont ainsi assurés de se retrouver dans le premier chapeau lors du tirage au sort de la phase finale fin novembre.Intenables lors de la première période, les Belges ont rapidement plié l’affaire.Thorgan Hazard a ouvert le score d’un bel enchaînement (19eme), avant un doublé de son frère Eden (33eme, 40eme), qui l’avait servi sur le premier but. Au passage, l’ailier du Real Madrid a bénéficié de deux offrandes, signées Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Les deux étaient encore impliqués sur l’action du 0-4, avec le premier dans le rôle du finisseur d’une frappe à l’entrée de la surface (72eme). Georgiy Dzhikiya a sauvé l’honneur sur corner (79eme) pour des Russes eux aussi qualifiés pour la phase finale.A noter dans le même groupe le premier but de la campagne inscrit par Saint-Marin, toutefois battu à domicile par le Kazakhstan (1-3).Présent à l’Euro 2016, où il avait même atteint le dernier carré à la surprise générale, le pays de Galles jouera sa place mardi lors de la réception de la Hongrie. Il a gagné ce droit avec son succès en Azerbaïdjan (0-2).Aligné comme titulaire, Gareth Bale a joué une heure avant d’être remplacé par Aaron Ramsey. A noter que les Gallois ne seront pas assurés de passer en cas de succès mardi, en fonction des résultats de la Slovaquie en Croatie puis contre l’Azerbaïdjan. Victorieuse de la Lettonie (1-0), la Slovénie n’est pas davantage maîtresse de son destin. Son dernier espoir de qualification s’envolerait même avec une victoire de l’Autriche sur la Macédoine du Nord ce samedi (20h45).Euro 2020 : Le point sur les qualifiés et les barragistes