Première historique pour le Kosovo

Le Kosovo, qui dispute ses tout premiers éliminatoires, a réalisé un petit exploit lundi soir, lors de la 4e journée des qualifications pour l’Euro 2020, en allant s’imposer sur la pelouse de la Bulgarie (2-3). Un succès historique pour la 127e nation au classement FIFA qui, avec 5 points au compteur, s’installe au troisième rang du groupe A à une longueur de l’Angleterre (qui n’a joué que deux matches) et de la République tchèque, tombeuse du Monténégro (3-0). Ce succès, les Kosovars le doivent notamment à Elbasan Rashani, qui a délivré les siens dans le temps additionnel (90e+3).

Elbasan Rashani's winning goal in last minute of the game against #Bulgari.



Rashica with goal and assist tonight.#BULKOS | pic.twitter.com/pHhbJYgANt