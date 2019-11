Première historique pour la Finlande !

Tout le pays attendait ça, et la récompense est venue ce vendredi soir. Sur la pelouse de la Telia 5G-Areena d'Helsinki, et sous la direction de l'arbitre français Benoît Bastien, la Finlande a disposé du Liechtenstein (3-0), et valide ainsi sa qualification pour l'Euro 2020. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays nordique que la sélection aura l'opportunité de participer à un tournoi final.

Teemu Pukki, par ailleurs auteur d'un doublé ce vendredi, et ses coéquipiers sont désormais assurés de terminer au deuxième rang du J derrière l'Italie, et dont la Grèce occupe le troisième rang après son succès en Arménie (0-1). Par ailleurs, dans le groupe F, la Norvège n'a fait qu'une bouchée de Féroé (4-0).