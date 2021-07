Pour Mancini et Vialli, une finale au nom de la "Samp"

La Sampdoria de Mancini et Vialli, sacrée championne d'Italie en 1991, a vécu sa plus grande déception dans le célèbre stade londonien: la défaite en finale de la Ligue des champions (0-1 a.p.) contre le FC Barcelone de Ronald Koeman, Michael Laudrup et Hristo Stoichkov, le 20 mai 1992. Ce soir-là, Mancini et Vialli avaient eu leurs occasions pour mettre la Samp sur le toit de l'Europe. Mais ce sont finalement les Catalans qui avaient fait la différence lors de la prolongation sur une frappe de mule sur coup franc de Koeman (112e).

C'était l'un des tout derniers matches joués ensemble par les deux "jumeaux" de l'attaque des "Blucerchiati". Vialli est parti peu après à la Juventus mais les deux sont restés très proches, comme ils l'étaient sur la pelouse. Ce ne fut donc pas une surprise de les voir se retrouver chez les Azzurri: Mancini a été nommé sélectionneur en mai 2018 et Vialli l'a rejoint en 2019, comme chef de délégation, alors qu'il luttait contre un cancer du pancréas.

"Comme un frère"

"Avec Luca, on n’a pas grandi ensemble mais quasiment. C'est une entente qui va au-delà de l'amitié, c'est comme un frère", avait souligné Mancini à la veille de la demi-finale contre l'Espagne (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.). "Et puis maintenant, c'est un ancien, on l’écoute toujours avec plaisir quand il parle", avait souri le "Mancio", 56 ans, au sujet de celui qui fêtait ce vendredi ses... 57 ans.

"Mais cela est le cas un peu avec tous ceux avec qui j’ai joué à la Sampdoria, on s'entend tous très bien", a dit aussi Mancini qui s'est entouré de nombreux autres ex-partenaires. On y trouve deux autres membres de l'équipe battue en finale de C1: Giulio Nuciari (gardien remplaçant) et Attilio Lombardo. Mais il s'est aussi entouré d'autres ex-joueurs côtoyés à la Samp: Fausto Salsano, Alberico Evani ou Massimo Battara (actuel préparateur des gardiens avec Nuciari).

Depuis, Mancini comme Vialli ont eu l'occasion de se "venger" de Wembley. En gagnant la Coupe d'Angleterre (2011) comme coach de Manchester City pour le premier. En remportant deux Coupes d'Angleterre (1997, 2000) puis une Coupe de la Ligue (1998) comme joueur puis entraîneur de Chelsea pour le second. Mais lever une nouvelle coupe avec tous ces anciens de la Samp aurait à coup sûr une saveur différente, plus "italienne".