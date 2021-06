Portugal - Santos : "Une victoire plus que méritée"

Dans le groupe F du Championnat d'Europe, le Portugal a démarré la compétition par une victoire. Un succès compliqué pour le tenant du titre qui a été validé sur le tard, grâce à des buts de Raphaël Guerreiro et Cristiano Ronaldo (doublé). Au sortir de cette rencontre, Fernando Santos n'a pas masqué sa satisfaction en conférence de presse. "Nous avons bien joué, c'est une victoire plus que méritée. Nous ne leur avons pas beaucoup laissé d'occasions, nous en avons eu quatre claires. Mais quand votre adversaire est regroupé derrière, c'est dur de marquer", a-t-il commencé par analyser.

Des compliments pour Guerreiro

Lors du second acte, le sélectionneur du Portugal a effectué quelques modifications en faisant entrer Rafa Silva, Renato Sanches, et André Silva notamment. Rapidement, l'équipe a su se montrer plus offensive, parvenant à enchaîner les buts. Santos a expliqué son plan : "J'ai légèrement déplacé Cristiano vers la gauche, je pensais que Raphaël (Guerreiro) n'était pas assez près du jeu. Il a été très bon aujourd'hui. Je pensais que nous avions besoin de quelqu'un qui tienne le ballon et soit capable de le monter, nous avions plus besoin de vitesse depuis l'arrière que de plus de joueurs en attaque", a-t-il développé. Samedi, pour son deuxième match dans le tournoi, le Portugal sera opposé à l'Allemagne, sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich (18 heures).