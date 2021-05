Portugal : Santos ne craint pas Benzema

"Le retour de Benzema est une excellente nouvelle"



F. Santos : "Le retour de Benzema est une excellente nouvelle. On veut voir les meilleurs joueurs. Mais je n'ai pas à me préoccuper avec ça. Tout ce qui est bon pour le spectacle... Le Portugal n'a pas à avoir peur. Ils vont aussi avoir peur de nous. Il y a un respect mutuel."

. Il faut remonter à loin et par deux fois, pour s'en souvenir. D'abord au 11 octobre 2014 lors d'une rencontre amicale disputée sur la pelouse du Stade de France. Ce soir-là, l'attaquant avait su se montrer décisif dans le succès de la France, en marquant dès la 3ème minute de jeu. Par la suite, Paul Pogba avait également inscrit un but (69ème), avant que Ricardo Quaresma ne réduise le score sur penalty à la 77ème (2-1). Puis, le 4 septembre 2015, la France s'était imposée à l'Estádio José Alvalade de Lisbonne sur une réalisation de Mathieu Valbuena (0-1).Depuis, comme de coutume dans le football, les choses sont allées très vite. Le fait est que Benzema sera - sauf blessure - présent le 23 juin prochain lors du Championnat d'Europe afin de défier le Portugal et Cristiano Ronaldo, son ancien partenaire au Real Madrid avec lequel il a appris les exigences du plus haut niveau. Alors que pense Fernado Santos du retour de Benzema sous le maillot des Bleus ? Ce jeudi, le sectionneur du Portugal a livré sa réponse en conférence de presse, après avoir dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi continental ", a-t-il expliqué.