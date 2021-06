Portugal : Santos compare l'Allemagne à un rouleau compresseur

Dans le groupe F du Championnat d'Europe, l'Allemagne est en mauvaise posture. Défaite par les Bleus mardi soir à Munich (1-0), la Mannschaft affronte le Portugal samedi à l'Allianz Arena (18 heures) avec l'ambition de rebondir. Du côté de Fernando Santos, le match ne sera pas pris à la légère car, après le succès difficile face à la Hongrie (0-3), les partenaires de Cristiano Ronaldo s'attendent à une opposition très relevée. En conférence de presse, ce vendredi, Santos n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer la sélection de Joachim Löw. " Cette équipe d'Allemagne est une équipe fantastique, comme un rouleau compresseur. Je n'ai pas peur de l'Allemagne, mais les équipes se respecteront. Dire que le Portugal est favori contre l’Allemagne en Allemagne, c’est exagéré ", a-t-il indiqué.

Santos nuance la défaite de l'Allemagne face à la France

Observateur du succès des Bleus à Munich, Santos a livré son avis sur le match, qu'il a jugé plus équilibré que ce que le tableau d'affichage montrait au coup de sifflet final. " Contre la France, l’Allemagne a beaucoup eu le ballon, avec une pression haute, qui poussait les champions du monde dans leur camp, la plupart des occasions françaises ont été concédées en contre-attaque… Le résultat n’illustre peut-être pas ce match entre 2 grandes équipes", a clamé Santos. Également présent en conférence de presse, Ruben Dias, le défenseur central lusitanien, a exprimé son respect pour l'Allemagne. "On parle de la France et du Portugal comme des candidats (pour remporter le Championnat d'Europe, ndlr) mais pour moi l'Allemagne aussi figure sur cette liste." En cas de victoire, le Portugal serait alors qualifié en huitièmes de finale du tournoi continental.