Portugal : Ronaldo marque encore l'histoire

11 – Avec son doublé aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a désormais marqué autant de buts à l'EURO que... la Hongrie (11). Affamé. #EURO2020 pic.twitter.com/i7wa5yXqX4

— OptaJean (@OptaJean) June 15, 2021

Joueur européen le plus capé dans les grands tournois internationaux

Le succès a été long à se dessiner, mais le Portugal a finalement su se défaire de la Hongrie, ce mardi soir (0-3). Les joueurs de Fernando Santos ont dû patienter jusqu'aux dix dernières minutes afin de marquer grâce à des réalisations de Raphaël Guerreiro puis un doublé salvateur de Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait annoncé entamer le tournoi avec un enthousiasme nouveau et, comme souvent, il a répondu présent sur le terrain. D'abord buteur sur penalty à la 87ème, il s'est offert un autre but dans le temps additionnel.

De fait, il est devenu, avec les dixième et onzième buts de sa carrière dans le tournoi continental, le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe (en 22 matchs joués). Ronaldo se place devant Michel Platini, auteur de 9 réalisations en 5 matchs lors du Championnat d'Europe 1984 avec les Bleus. Le capitaine du Portugal, âgé de 36 ans, n'a pas brisé qu'un seul record lors de cette rencontre face à la Hongrie. Premier joueur à participer à cinq phases finales de l'épreuve (2004, 2008, 2012, 2016 et 2020), et à marquer lors de celles-ci, il est devenu le joueur européen le plus capé dans les grands tournois internationaux, puisqu'il compte 39 apparitions, Coupes du monde et Championnats d'Europe cumulés.

Le résumé du match