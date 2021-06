Portugal : Ronaldo est très motivé avant le tournoi

Auteur d'un but lors du succès du Portugal face à l’Israël dans le dernier match de préparation de son pays avant le tournoi continental (4-0), Cristiano Ronaldo va aborder la compétition avec un état d'esprit jeune. Vainqueur du tournoi en 2016 face à l'équipe de France (0-1, après prolongation) même si il avait dû sortir sur blessure dès la 25ème minute en raison d'une blessure au genou gauche après un choc avec Dimitri Payet, le capitaine du Portugal a confié son envie de se montrer à un grand niveau.



Ronaldo ne promet pas de titre

"J'aborde ce Championnat d'Europe 2020 comme si c'était mon premier., que lors de mon premier championnat européen en 2004. Nous sommes les champions en titre et nous faisons à nouveau partie du lot des favoris", a-t-il expliqué au magazine 360 de la Fédération portugaise de football. Alors son équipe débutera face à la Hongrie, dès le mardi 15 juin (18 heures), le quintuple Ballon d'Or n'a pas souhaité parler d'un objectif de titre. "Il est inutile, et il n'y a aucun intérêt, à promettre des titres ou à faire des prédictions. Ce que je peux promettre, c'est que nous entrerons dans chaque match pour gagner."Conscient des attentes, d'autant plus élevées de par le statut du Portugal, vainqueur du Championnat d'Europe en 2016 et de la Ligue des Nations en 2019, Ronaldo a évoqué les autres opposants de son pays dans le groupe F, l'Allemagne (match le 19 juin) et la France (le 23 juin). "Ce sont les adversaires que nous avons et nous jouerons contre eux., a-t-il glissé.