La Hongrie a quitté le championnat d’Europe dès le premier tour après avoir manqué de remporter la moindre rencontre. La sélection magyare n’a cependant pas été ridicule et Marco Rossi, le sélectionneur, est fier de ce que ses hommes ont montré. Le coach italien garde même un très bon souvenir au final du parcours des siens, marqué notamment par les nuls face à la France et à l’Allemagne.

« Ronaldo est un grand champion, mais… »

Il n’y a donc rien qui a déplu à Rossi chez ses protégés. En revanche, chez les adversaires, il a trouvé à redire. Dont un en particulier, en l’occurrence Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, il a indiqué avoir très peu gouté le comportement de la star portugaise lors du match qui les a opposés.



A l'occasion du succès du Portugal face à la Hongrie (3-0), Ronaldo a marqué à deux reprises vers la fin du match. Il s’est montré très expressif dans ses célébrations et les fautes qu’il obtenait. Selon Rossi, il aurait pu s’en passer : « Ronaldo est un grand champion mais parfois il peut être irritant, a-t-il confié. Après le penalty obtenu contre nous, il a applaudi comme s'il avait marqué en finale. Les gens remarquent ces choses-là ».