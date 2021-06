Depuis bien longtemps, Ali Daei était seul leader au classements des meilleurs buteurs en sélection. La star iranienne a finalement été rejointe par Cristiano Ronaldo le 23 juin dernier, à l'occasion d'un match du groupe F entre la France et le Portugal. Grâce à son doublé sur penalty, CR7 a atteint le chiffre de 109 buts inscrits avec la Seleçao. De quoi égaliser avec Ali Daei.



Cependant, celui qui fut notamment ambassadeur à l'Unicef et membre de la Commission du football de la FIFA (2007-2013), n'est pas tout à fait d'accord, comme il l'a confié auprès de AS : "Je m'attendais à ce que Cristiano (Ronaldo) soit celui qui batte mon record. Mais en fait j'ai marqué 111 buts, mais ça n'a plus d'importance. Vu comment Cristiano joue, je suis certain qu'il marquera beaucoup plus de buts."



Les deux buts non-comptabilisés ont été inscrits par Ali Daei face à l'Afghanistan lors des Jeux Olympiques de 2002, donc avec l'équipe olympique et pas la sélection "principale".