Portugal : Mourinho s'en prend à Bruno Fernandes

N’ayant pas la langue dans sa poche, José Mourinho peut parfois tenir des propos très sévères envers un joueur ou une équipe dont il n’apprécie pas sa performance. Ça a été le cas cette semaine avec la sélection de son pays, et en particulier Bruno Fernandes.



Le nouveau coach de l’AS Rome a déclaré que le milieu de terrain de Manchester United n'avait pas été assez bon depuis l’entame du Championnat d'Europe. Une remarque relativement légitime car Fernandes n'a réussi que 58 passes au total lors des deux premiers matches de la Seleção, et ne s'est offert qu'un seul tir cadré. Cela dit, ce sont les mots employés par le Special One pour étayer ce constat qui ont été âpres.

« Avec Bruno Fernandes, le Portugal joue à dix »

Avant leur rencontre de ses compatriotes contre la France, Mourinho a déclaré à talkSPORT : "Le Portugal à son plus haut niveau peut battre n'importe qui. Mais nous devons jouer avec 11 joueurs, dans ces deux matches, Bruno Fernandes était sur le terrain mais ne jouait pas. J'espère qu'il se réveillera contre la France, car c'est un joueur avec un potentiel incroyable. Il peut passer, il peut marquer. Il peut obtenir des coups de pied arrêtés, il peut les transformer. Il a beaucoup à donner, mais la réalité est que dans ces deux matches, il n'était pas là », a-t-il confié.



« Le Portugal a trois joueurs offensifs fantastiques, Bernardo Silva, Cristiano (Ronaldo) et (Diogo) Jota. Nous avons besoin de cette connexion, mais jusqu'à présent, Bruno ne joue pas », a poursuivi un Mourinho visiblement très remonté.