Portugal : La réaction de Ronaldo après l'élimination

Champion d'Europe en titre, le Portugal est tombé dimanche soir à Séville face à la Belgique (1-0). Une élimination qui survient tôt dans le tournoi et que la sélection lusitanienne s'est donnée les moyens d'éviter, notamment par de nombreux tirs, jusqu'à 23, mais jamais la défense des Diables Rouges n'a pu céder, soit grâce à un peu de chance, comme sur le poteau trouvé par le tir de Raphaël Guerreiro (83ème), soit grâce à un Thibaut Courtois décisif.

"Nous reviendrons plus forts"



Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts inscrits en 4 matchs, a posté un message sur son compte Instagram pour évoquer la sortie de l'équipe. Fier de la prestation du Portugal, il a promis que l'équipe allait se relever de ce revers.

"Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous souhaitions et nous avons quitté la compétition plus tôt que ce que nous avions imaginé. Mais nous sommes fiers de notre parcours, on a tout donné pour garder notre titre de champion d’Europe. Ce groupe a prouvé qu’il pouvait donner encore beaucoup de joie aux Portugais", a-t-il écrit, avant de poursuivre : "Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts."



Frustré par le résultat final, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a salué l'esprit affiché par son capitaine durant la compétition. "Il suffit de regarder les statistiques : il a marqué cinq buts. Il a beaucoup travaillé, il n'a pas marqué, mais il a fait tout le reste. Il a été un vrai capitaine. Il a tout donné, il a essayé de changer le cours du match, de remonter, mais ça ne l'a pas fait. Je ne crois pas qu'il y ait un problème avec Ronaldo", a-t-il expliqué en conférence de presse.