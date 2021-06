Last 16! Proud of the boys! Difficult game today but the lads gave it everything. We look forward 💪🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#TogetherStronger #EURO2020 pic.twitter.com/y4uOhEp1NJ

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 20, 2021

"Je suis juste une personne normale"

Après la phase de poules, place aux huitièmes de finale du Championnat d'Europe. Samedi seront au programme pays de Galles-Danemark (18 heures) puis Italie-Autriche (21 heures). Présent ce vendredi en conférence de presse, Gareth Bale a souligné le statut clair de sa sélection face au Danemark :, a jugé le capitaine, qui avait su mener son pays en demi-finale lors du tournoi continental de 2016 en France, cédant contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (2-0). Lors de l'actuelle édition, Bale a délivré 2 passes décisives en 3 matchs, mais n'a pas encore trouvé le chemin du but.Peu préoccupé par ce que les médias peuvent écrire à son sujet, Bale aspire à qualifier son pays pour la suite du tournoi. "Personne ne sait dans les médias qui je suis, j'aime que cela reste ainsi. Je suis sûr que les gens ont leur propre perception de ce qu'ils lisent et de ce qu'on écrit sur moi. Je sais qui je suis et je ne suis évidemment pas la personne que les médias aiment décrire. Je suis juste une personne normale qui s'amuse un peu avec ses amis, et je ne me soucie pas de ce que les médias peuvent dire sur moi. Il ne s'agit vraiment pas de moi, mais du pays de Galles. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. Les choses sont ce qu'elles sont", a-t-il affirmé. Puis d'indiquer son ambition première :