Pays-Bas: Strootman et Depay convoqués

Co-leaders du groupe C avec l'Allemagne, les Pays-Bas devraient valider mi-novembre leur qualification pour l'Euro 2020, à l'issue des rencontres contre l'Irlande du Nord et l'Estonie, les 16 et 19. Pour ces échéances décisives, Ronald Koeman a d'ores et déjà fait ses choix, et a annoncé ce mercredi une liste de 28 noms.

Outre la convocation du prometteur Calvin Stengs, qui évolue à l'AZ Alkmaar, le sélectionneur néerlandais s'appuie sur ses habituels tauliers, dont le Marseillais Kevin Strootman et le Lyonnais Memphis Depay. Le groupe: Bizot, Cillessen, Vermeer, Zoet - Aké, Blind, De Ligt, De Vrij, Dumfries, Hateboer, Van Aanholt, Van Dijk, Veltman - F. De Jong, De Roon, Pröpper, Strootman, Van de Beek, Vilhena, Wijnaldum - Babel, Berghuis, L. De Jong, Depay, Malen, Promes, Stengs, Weghorst.