Pays-Bas : La jeunesse, seule limite des Oranjes à l’Euro ?

Surfer sur la vague Amsterdam

14 - Memphis Depay 🦁 est devenu face à l’Irlande du Nord le 1er joueur des Pays-Bas 🇳🇱 à être impliqué dans 14 buts lors d’une même année civile au 21e siècle (6 buts, 8 passes décisives). Essentiel. pic.twitter.com/qSyxvgHffV

— OptaJean (@OptaJean) October 11, 2019

Les Oranjes sont-ils assez mûrs ? C’est une des questions qui fait beaucoup parler dernièrement au Pays-Bas. Finaliste de la Coupe du monde 2010 et troisième en 2014, la sélection batave vit depuis des jours plus sombres. En effet, absente de l’Euro 2016 en France et du Mondial 2018 en Russie, l’équipe dirigée par Ronald Koeman espère faire son grand retour en 2020 et devra pour cela finir le travail en Irlande du Nord ce samedi, puis contre l’Estonie mardi . Portés par une nouvelle génération très prometteuse, les Oranjes ont notamment fait forte impression lors de la première édition de la Ligue des Nations en se hissant jusqu’en finale (défaite 1-0 contre le Portugal). Pendant ce temps, à part une sortie de piste contre l’Allemagne (2-3) en mars dernier, les Pays-Bas réalisent un sans-faute dans ces éliminatoires pour le prochain Euro, mais ne sont pas encore officiellement qualifiés.En revanche, l’absence d’une très grande star, que sont Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, pourrait être plus préjudiciable. Si Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt ou Frenkie de Jong, qui symbolisent ce renouveau, rayonnent sur le terrain, la sélection manque probablement d’un gros nom devant. Pour l’heure, Memphis Depay , avec ses six buts et sept passes décisives durant ces qualifications, semble être l’arme principale des Oranjes, mais l’éclosion au plus haut niveau de Donyell Malen pourrait changer la donne. A bientôt 21 ans, le jeune attaquant du PSV Eindhoven, qui sera absent lors de ce rassemblement à cause d’une blessure, brille en ce début de saison, avec déjà dix réalisations en autant de matchs en championnat. Ce dernier pourrait être l’un des éléments jusque-là manquant de la sélection pour passer un nouveau cap. De plus, le récent très bon parcours de l’Ajax Amsterdam, savoureux mélange de jeunesse et de folie, l’an dernier en Ligue des Champions doit également servir de guide pour la bande à Koeman, à quelques mois du prochain gros rendez-vous pour eux, sauf catastrophe de dernière minute.