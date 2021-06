Pays-Bas : Frank de Boer licencié

Un objectif de quarts de finale qui n'a pas été atteint



Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal.

📝 https://t.co/I8icq1UO4P.



— KNVB (@KNVB) June 29, 2021

En prévision de l'évaluation, j'ai décidé de ne pas continuer comme entraîneur national. L'objectif n'a pas été atteint, c'est clair. Quand j'ai été approché pour devenir entraîneur national en 2020, j'ai pensé que c'était un honneur et un défi, mais j'étais aussi conscient de la pression qui s'exercerait sur moi dès ma nomination, cette pression ne fait qu'augmenter maintenant, et ce n'est pas une situation saine pour moi, ni pour l'équipe à l'approche de matchs si importants pour le football néerlandais dans les éliminatoires pour une qualification pour la Coupe du monde. Je tiens à remercier tout le monde, notamment les fans et les joueurs", a-t-il expliqué dans le communiqué.

. Ce mardi, il a été licencié de son poste, deux jours après l'élimination de sa sélection face à la République Tchèque en huitièmes de finale du Championnat d'Europe (0-2). Ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, de l'Inter Milan, de Crystal Palace et d'Atlanta, de Boer avait été nommé à la tête des Pays-Bas en septembre 2020, suite au départ de l'ancien sélectionneur, Ronald Koeman, du côté du FC Barcelone.En dépit d'une phase de poules parfaite sur le papier dans le tournoi continental, avec des succès contre l'Ukraine (3-2), l'Autriche (2-0), et la Macédoine du Nord (0-3), les Pays-Bas n'ont pas su surpasser les problèmes posés par la République Tchèque. Dans un communiqué, la sélection néerlandaise a annoncé le licenciement de de Boer, justifié par l'incapacité à atteindre l'objectif fixé avant le tournoi continental. "Après des consultations à Zeist entre Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer et son agent Guido Albers cet après-midi, il a été décidé que les deux parties se sépareront avec effet immédiat.De son côté, Frank de Boer s'est montré réaliste quand à sa courte étape à la tête des Pays-Bas.