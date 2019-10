Pays-Bas: Depay blessé et forfait pour la Biélorussie

Double buteur face à l’Irlande du Nord jeudi soir (victoire 3-1 des Pays-Bas à Rotterdam), Memphis Depay ne sera pas de la partie dimanche contre la Biélorussie.

Touché à une cuisse, l’attaquant lyonnais est contraint au forfait pour cette rencontre des éliminatoires de l’Euro 2020, indique ce samedi la Fédération néerlandaise de football.

L’intéressé a confirmé la nouvelle sur Twitter, confiant sa déception mais annonçant son retour rapide au jeu.

Picture captured after the final whistle on Thursday night.

I’m disappointed that I can’t travel with the team to help them against Belarus on Sunday because of my injury, but I’m sure they will do the job and I will be back very soon! #NewWave pic.twitter.com/it4V2QygvY