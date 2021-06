Pays-Bas : De Ligt va jouer contre l'Autriche

C'est un retour qui devrait faire du bien aux Pays-Bas. Victorieux sur le fil face à l'Ukraine lors de l'entame du Championnat d'Europe (3-2), les joueurs dirigés par Frank de Boer vont pouvoir compter sur la présence de Matthijs de Ligt pour la rencontre face à l'Autriche, jeudi soir (21 heures). Le défenseur central avait été laissé au repos en raison de douleurs aux adducteurs face à l'Ukraine. Cependant, de Boer a confirmé sa titularisation future face à David Alaba et compagnie.

Un match pour confirmer contre une Autriche en confiance

Lorsqu'on lui a demandé si De Ligt reviendrait, le technicien batave a déclaré aux journalistes : "Oui, il jouera, aucun doute là-dessus. Avez-vous vu un doute dans mes yeux ?", refusant toutefois de donner le nom du joueur qui sortira du onze de départ afin de laisser la place au natif de Leiderdorp. Un positionnement de De Ligt sur la gauche de la défense à trois ne serait pas idéal et, à en croire le sélectionneur des Pays-Bas, cela ne devrait pas être le cas. "Je comprends pourquoi il n'est pas aussi à l'aise de ce côté du terrain, donc ce n'est pas la meilleure façon de commencer et j'en tiens compte, c'est normal", a-t-il déclaré. Considérée comme une favorite potentielle du Championnat d'Europe, la Hollande cherchera à confirmer face à l'Autriche qui, elle, avait su se défaire de la Macédoine du Nord (3-1) dans ce groupe C du tournoi continental .