Pays-Bas : Critiqué par van Basten, de Ligt répond

"Il court juste après son joueur en laissant d'énormes trous"

Les Pays-Bas ont su, cette fois, ne pas concéder de but. Malmenée par le talent de l'Ukraine dimanche dernier, la sélection de Frank de Boer avait connu quelques sueurs froides pour s'imposer (3-2), en encaissant deux buts alors qu'elle menait 2-0. Mais jeudi soir, face à une Autriche trop limitée, la Hollande a affiché une belle maîtrise lors de la rencontre, avec un Matthijs de Ligt impérial en défense centrale. Laissé au repos face à l'Ukraine en raison de douleurs aux adducteurs, le défenseur aurait même pu marquer un but si son tir n'avait pas été repoussée par la défense de l'Autriche, à la 61ème minute.Vraisemblablement, il fallait en faire plus. Au micro de la chaîne NOS, Marco van Basten a analysé le match livré par le central de la Juventus Turin, avec un avis pour le moins tranché.Au lieu de ça, il court juste après son joueur en laissant d'énormes trous. De Ligt est allé en Italie pour apprendre à défendre, mais je ne pense pas qu'il ait appris grand-chose là-bas."Informé des propos tenus par l'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam et de l'AC Milan, de Ligt a répondu, ce vendredi en conférence de presse, avec un sang-froid exemplaire. "Je comprends. Si quelqu'un comme Van Basten critique, alors vous l’écoutez. Il a joué en Italie, tout comme moi. Il a parlé de la communication, qui s'est bien passée hier, mais qui peut toujours être améliorée. Même si les choses se passent bien, il faut toujours essayer de s'améliorer.Je veux m'améliorer à chaque entraînement et chaque match. Je ne rejouerai pas un match parfait de sitôt, mais je m'efforce d'y parvenir", a expliqué de Ligt. Lors de la dernière journée de la phase de groupes de ce Championnat d'Europe, la Hollande affrontera la Macédoine du Nord, lundi (18 heures) avant de songer aux huitièmes de finale.