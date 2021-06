Paul Pogba, un joueur à deux visages

Paul Pogba est-il un des meilleurs milieux de terrain du monde comme son ancien statut de joueur le plus cher de la planète le laisser penser ? Avant d'affronter la Hongrie à l'Euro (15h00, beIN SPORTS 1), si on se tient à ses performances en équipe de France, la question mérite d'être posée et la réponse est proche de l'affirmative. Si on se concentre sur ses prestations en club, cette interrogation peut paraître osée tant ses prestations sont irrégulières. Homme du match face à l'Allemagne lors de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro, le joueur de 28 ans a impressionné par sa capacité à être le leader des champions du monde. Tant techniquement avec sa passe pour Lucas Hernandez pour le seul but de la rencontre et ses dribbles que dans l'état d'esprit quand il donne de la voix. Paradoxalement, le natif de Lagny-sur-Marne n'a jamais commencé un match international avec le brassard de capitaine alors qu'il a déjà eu régulièrement cet honneur avec Manchester United où il s'est parfois attiré des critiques virulentes. Alors qu'en Premier League, le Français n'arrive pas toujours à peser sur le cours d'un match, il parvient toujours à tirer ses coéquipiers vers le haut en équipe nationale. Si un retour au top physiquement à l'approche de l'Euro explique la forme de Paul Pogba depuis le début du regroupement des Bleus, ce n'est pas la seule explication.

Pas le même rôle en équipe de France et avec MU

En équipe de France, le joueur aux 79 sélections est capable de se transcender grâce à la confiance de son staff et de ses coéquipiers, là où en Angleterre, la relation avec ses entraîneurs a parfois été chaotique à l'image de l'époque où il était mis sur le banc par José Mourinho. Tactiquement, son rôle n'est pas non plus le même en fonction qu'il représente son pays ou défend les couleurs de son club. Avec plus de libertés et de responsabilités offensives en équipe de France, Paul Pogba exploite pleinement son potentiel. A Old Trafford, il est parfois bridé par des consignes qui veulent que son activité soit mise au service du travail défensif et de la construction du jeu. Invincible, son association avec N'Golo Kanté lui offre des opportunités de prendre le jeu à son compte. En Premier League, son rôle est différent aux côtés de Bruno Fernandes. Peut-être mieux entouré en équipe nationale, Paul Pogba a pris goût aux défis qui lui sont proposés chez les Bleus. Une situation qui lui permet de se transformer en une référence à son poste quand il enfile le maillot frappé du coq.