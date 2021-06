Patrik, c'est Schick

🏆 #EURO2020

Avec son lob parfait de plus de 45 mètres en Ecosse (0-2), Patrik Schick a été un des premiers attaquants à illuminer l'Euro. Guide d'une sélection tchèque qu'on n'attendait plus, très loin de ses lustres d'antan, l'avant-centre de Leverkusen a récidivé sur penalty contre la Croatie (1-1) malgré un nez en sang, preuve de son tempérament de guerrier... qui l'a conduit à imiter la célébration de Nate Diaz, le combattant de MMA qui termine souvent dans le même état.Avec neuf buts et deux passes, Schick est impliqué suren sélection. A 25 ans, il fait partie de l'armada à trois buts en embuscade derrière les cinq réalisations de Cristiano Ronaldo, à égalité avec Romelu Lukaku, Robert Lewandowski (éliminé), Georginio Wijnaldum et Emil Forsberg. Tout près du triplé lors de ce fameux match devant l'Ecosse, Schick aurait été le seul à réussir pareille performance lors de cette édition. C'était déjà leCette régularité intervient en guise de nouvelle confirmation, dans la lignée de ce qu'il réussit depuis son arrivée en Bundesliga. Après s'être révélé en Italie, en 2016-2017 avec la Sampdoria où il a, il n'a jamais réussi à passer un cap en deux ans à la Roma. La pression y était beaucoup trop forte, avec le statut de recrue la plus chère de l'histoire du club à 42 millions d'euros... "Peut-être que je n'étais simplement pas prêt", vient-il encore de reconnaître la semaine dernière en conférence de presse.Puis il est allé inscrire sa(huit unités) qui a racheté son contrat à Rome. Schick reste un jeune attaquant, auteur de quatorze buts en 29 sélections, et il ne jure que par l'amour de son pays et le collectif, réclamant surtout "la santé" : "Dès que je n'ai aucune douleur, ça se voit dans mes performances. Je me suis aussi remis en forme durant la préparation avant l'Euro, j'attendais ça avec impatience. On joue bien en équipe." Un chic type, vraiment, porté également par la totale confiance de son sélectionneur Jaroslav Silhavy qui évoque "un génie, un joueur incroyable".