Pas de grande Italie sans grande défense !

30 - L'Italie a égalé la meilleure série d'invincibilité de son histoire : 30 matches consécutifs sans défaite entre 1935 et 1939 sous Vittorio Pozzo. Invincible. #EURO2020 pic.twitter.com/ydjAVcgGcB

— OptaJean (@OptaJean) June 20, 2021

On ne passe pas. Deux fois 3-0 et une fois 1-0, pas besoin de sortir la calculette pour soustraire quoi que ce soit : la Squadra Azzurra n'a pas encaissé le moindre but lors du premier tour de l'Euro. C'est la seule dans ce cas avec l'Angleterre, mais cette dernière n'a marqué que deux fois (contre sept fois, donc, pour la Nazionale). Là où tous les observateurs louent le caractère intense et offensif de cette nouvelle Italie, c'est aussi un rappel des fondamentaux du pays. Et la continuité d'une série dingue : face aux Gallois, les hommes de Roberto Mancini ont enchaîné un! Les Pays-Bas sont leur dernier adversaire à avoir trouvé la faille, le 14 octobre en Ligue des Nations (1-1).On n'enchaîne pas 30 matchs sans défaite sans une invincibilité du genre, et pour ça, la charnière est toujours aussi inamovible et symbolique :et, bien sûr, montent la garde comme à leurs plus belles heures. C'est le troisième Euro de suite pour Chiellini, le quatrième pour le capitaine Chiellini qui est le seul de l'arrière-garde transalpine à avoir disputé les trois matchs. Le sélectionneur doit s'en mordre les doigts, puisqu'il a dû sortir sur blessure (cuisse) contre le Pays de Galles... Néanmoins, il était de retour à l'entraînement vendredi et pourrait tenir sa place - sinon, c'estqui le remplacera. C'est moins certain pourTouché au mollet, le joueur du PSG a été relevé avec brio par, qui semble ainsi favori pour enchaîner à droite. Le quatrième larron, à gauche, se nomme, qui a donc pu souffler en étant remplacé temporairement par Emerson. De la même façon queetont également joué pour reposer leurs titulaires. Une escouade défensive à laquelle il convient d'ajouter le dernier rempart(Salvatore Sirigu, pour le geste, est entré une minute) et les trois milieux :etsemblent indiscutables, alors que la troisième place - sur le côté gauche - du trident se jouera entreet, qui n'est revenu de blessure que pour ce match contre Galles.