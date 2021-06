On a (presque) toutes les listes des 26

Groupe A

Les deux derniers joueurs écartés n'ont pas encore été communiqués. Moise Kean savait déjà, depuis dimanche, qu'il ne serait pas de la compétitionGareth Bale, Aaron Ramsey et ses coéquipiers connaissaient déjà leur liste définitive de 26 éléments.Le jeune attaquant niçois Dan Ndoye (20 ans) fait partie des trois malheureux exclus qui, mardi, ont dû quitter le groupe de la Nati.Les quatre ultimes éléments écartés n'ont pas encore été écartés. Nul doute que les trois Lillois (Zeki Celik, Yusuf Yazici, Burak Yilmaz) n'en feront pas partie.Comme les Gallois ou les Français, les Danois avaient déjà établi leur liste définitive de 26 joueurs.Malgré l'incertitude liée à son état de santé, Teemu Pukki (Norwich) a été confirmé mardi parmi les 26.Accrochés en Pologne mardi (1-1), les Russes étaient encore 29. Aleksandr Golovin, qui a joué tout le match, sera un leader de l'équipe.Les Diables Rouges, eux aussi, étaient déjà 26 avec leurs stars Kevin de Bruyne (confirmé malgré sa blessure en finale de C1), Eden Hazard, Romelu Lukaku ou encore Thibaut Courtois.C'est le pays où les zones d'ombre demeurent les plus importantes, puisque huit joueurs doivent être retirés et leurs noms n'ont pas encore été communiqués.Si la liste de 26, sans Van Dijk, était déjà connue, le gardien Jasper Cillessen a dû déclarer forfait mardi à cause du Covid. Tim Krul devrait donc le suppléer en tant que titulaire.Les Autrichiens, avec une immense majorité de joueurs évoluant en Bundesliga, étaient déjà 26.Même chose pour les coéquipiers de Goran Pandev, inamovible cadre de sa sélection qui disputera sa première compétition internationale.C'est l'équipe qui a monopolisé l'attention mardi, avec la réduction d'un groupe de 33 à 26 joueurs. Trent Alexander-Arnold et neuf autres défenseurs ont été gardés, pas Jesse Lingard.Les vice-champions du monde connaissaient déjà leur groupe de 26. Avec Modric ou Perisic, sans Ivan Rakitic ou Mario Mandzukic qui ont pris leur retraite.Pour son grand retour depuis le Mondial 98, l'Ecosse a vite défini son cadre avec un groupe de 26 déjà établi.Même chose pour les Tchèques, où aucune véritable star ne compose l'effectif des 26.Les Suédois aussi connaissaient déjà leur liste de 26, avec Isak, Kulusevski ou Forsberg, mais malheureusement sans Zlatan Ibrahimovic, forfait alors qu'il devait revenir à 39 ans.Robert Lewandowski est bien sûr le leader d'un groupe de 26 qui, là aussi, avait déjà été établi. Arkadiusz Milik reste très juste physiquement, pas certain d'être remis sur pied.Le remplacement de Sergio Ramos par Aymeric Laporte, parmi les 26 de Luis Enrique, avait déjà fait grand bruit.Le groupe E est le seul où les quatre sélections avaient déjà rendu leur sélection définitive, avec Marek Hamsik habituelle vedette de la Slovaquie.Joachim Löw avait aussi effectué son choix des 26, en convoquant à nouveau Thomas Müller et Mats Hummels qui ont longtemps été bannis.On le sait, Didier Deschamps s'est exprimé il y a deux semaines en rappelant bien sûr Benzema parmi ses 26.Là aussi, les 26 étaient connus, avec Cristiano Ronaldo, Fonte, Danilo, Bernardo Silva, Joao Félix ou encore Anthony Lopes...Information importante mardi, avec l'officialisation des 26 : les Hongrois devront faire sans leur meneur Dominik Szoboszlai (Leipzig), trop juste.