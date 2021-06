Müller, plus leader que jamais

🇫🇷 #beINBleus

Thomas Müller n'est pas revenu pour beurrer les tartines, c'est une évidence. Puisque Joachim Löw a décidé de le rappeler, personne n'imagine que le milieu offensif du Bayern puisse remplir un autre rôle que celui de titulaire indiscutable à l'Euro avec la Mannschaft - au même titre que Mats Hummels, lui aussi convoqué après près de deux ans d'absence au sortir du Mondial 2018. "On connaît tous son attachement et son investissement à la sélection, rappelle Patrick Guillou. Il sera le guide durant la compétition, ses partenaires ont besoin de ses inspirations. C'est le dernier vrai symbole bavarois du Bayern, et aussi celui qui incarne le mieux l'esprit de la Mannschaft avec Neuer."Si la question du système et de l'utilisation des joueurs offensifs triture les méninges de tous les Allemands, Thomas Müller y sera donc intégré quel que soit son rôle :comme il l'a fait lors de son grand retour mercredi contre le Danemark (1-1). Au Bayern aussi, il a pu parfois occuper ce rôle (rarement) en l'absence de Robert Lewandowski. Mais si Timo Werner ne fait pas l'affaire, en fonction aussi de l'adversaire, il est donc tout à fait envisageable de revoir Thomas Müller revenir à ses premières amours qui l'ont révélé jadis avec la Mannschaft.D'après notre consultant, il est impossible que Löw ait décidé de son retour simplement par fierté, en anticipant le fait que Hansi Flick allait forcément le rappeler dans la foulée de l'Euro. "L'interrogation ne se pose pas comme ça, mais seulement à l'instant T : en ai-je besoin ou pas ? Sa présence nous rendra-t-elle meilleurs ?", alors que Flick lui fera forcément les yeux doux. Même si l'emblème le plus fort de son passage exceptionnel sur le banc du Bayern restera bel et bien Thomas Müller, qu'il a sorti du trou pour le relancer jusqu'au sommet.