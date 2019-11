Mount, l’autre pépite de Chelsea (et des Three Lions)

A Chelsea, les jeunes crèvent l’écran depuis le début de saison. Notamment le duo Tammy Abraham-Mason Mount, prêté en Championship, à Aston Villa et à Derby County, la saison dernière. Et qui explose aujourd’hui en Premier League. Deuxième meilleur réalisateur de l’élite avec 10 buts en 12 matches, Abraham fait forcément plus parler de lui, mais Mount, qui a déjà fait trembler les filets à 4 reprises en championnat, ne passe pas inaperçu non plus.

"J’ai suivi son évolution dans les équipes de jeunes depuis qu’il a 16 ans, et il sortait du lot dans toutes les catégories." Gareth Southgate

A tel point que Gareth Southgate a convoqué dès le mois d’août le milieu de terrain de 20 ans en équipe d’Angleterre, après seulement trois matches de Premier League. "Il réalise un début de saison exceptionnel. Et il est là parce qu’il le mérite. C’est aussi simple que ça. A chaque match, il se montre dangereux et est capable de marquer. J’ai suivi son évolution dans les équipes de jeunes depuis qu’il a 16 ans, et il sortait du lot dans toutes les catégories. Il ne fait que de s’améliorer et il réussit à s’imposer à chaque nouvelle étape. Et c’est pareil depuis le début de saison", s’enthousiasmait alors le sélectionneur des Three Lions.

"C'est la folie pour moi"

Et après avoir eu droit à un peu plus de 30 minutes de temps de jeu pour ses deux premières sélections, contre la Bulgarie et le Kosovo, il a été titularisé pour la première fois en République Tchèque le mois dernier. "J’essaie de tout prendre comme ça vient. Ces derniers mois, c’est la folie pour moi, j’ai fait un bon début de saison mais j’ai eu la chance d’avoir des opportunités pour grandir ailleurs qu’à Chelsea", rappelle-t-il aujourd’hui pour le site de la fédération anglaise, soulignant à quel point ses prêts aux Pays-Bas et en Championship ont contribué à façonner le joueur qu’il est devenu.Un deuxième échelon anglais où il a "beaucoup appris" : "J’ai découvert à quel point c’est dur, et j’ai emmagasiné de l’expérience face à des joueurs plus âgés, qui ont connu le très haut niveau. Il n’y a rien de mieux pour apprendre, et c’est là où j’ai appris le plus." Un parcours qui a visiblement porté ses fruits pour Mount, "très honoré" de disputer, jeudi soir à Wembley contre le Monténégro, le 1000match de l’histoire des Three Lions, à qui un match nul suffit afin de décrocher la qualification pour l’ Euro 2020 . Et la pépite de Chelsea pourrait bien fêter sa deuxième titularisation, Southgate ayant prévu d’aligner une équipe particulièrement jeune.

