Plaque tournante au milieu de terrain et increvable ratisseur de ballons, N'Golo Kanté enchante ses coéquipiers, que ce soit chez les Bleus ou dans son club de Chelsea. L'un de ses anciens partenaires londoniens est d'ailleurs revenu sur les performances du joueur tricolore, et n'a pas hésité à en chanter les louanges.



Invité à parler du champion du monde 2018, Cesc Fabregas n'a pas été avare de compliments dans les colonnes du Telegraph : "Kanté ? On en oublierait presque qu'il ne perd jamais le ballon. Il peut courir, casser les lignes et dribbler. Et comme c'est lui, on n'apprécie pas cela à sa juste valeur. C'est probablement pour cette raison d'ailleurs, qu'on avait commencé à l'appeler N'Golinho."



L'équipe de France, qui affronte l'Allemagne ce mardi (21h) en match de poule du Championnats d'Europe 2020, pourra une fois encore compter sur son joueur de poche, petit par la taille comme le dit la chanson, mais immense par le talent.