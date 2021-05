L'ancien buteur des Bleus, Thierry Henry, a réintégré la sélection belge en tant qu'entraîneur adjoint pour l'Euro 2020. Henry devait travailler en tant que consultant TV pour le tournoi, mais il a finalement décidé de troquer son micro et son casque audio pour un retour dans la zone technique.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! 🤝🇧🇪 pic.twitter.com/ocOWct2JMi

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 30, 2021



L'annonce du retour d'Henry a été confirmée par une brève déclaration via Twitter sur le compte officiel de la sélection belge : "Travail inachevé. Nous souhaitons la bienvenue à Thierry Henry dans le staff pour l'Euro 2020." On se souvient que le mythique ancien joueur d'Arsenal avait intégré le staff de Roberto Martinez pour la première fois en 2016, mais avait raccroché un peu plus de deux ans plus tard pour prendre les commandes de l'AS Monaco, sans oublier une aventure au Canada. Henry s'était en effet engagé en MLS en novembre 2019, ayant été nommé manager de l’Impact de Montréal. Pour rappel, la Belgique commencera son Euro le 12 juin prochain, à Saint-Pétersbourg, face à la Russie.