Mercato : Ces joueurs qui feraient bien de changer d'air avant l'Euro

Giroud, un départ inéluctable

Titulaire inamovible avec l'équipe de France, Olivier Giroud est grandement à la peine cette saison du côté de Chelsea. Avec 282 minutes de jeu en sept bouts de matchs depuis la reprise, le Français est barré en attaque par Tammy Abraham et Michy Batshuayi chez les Blues. Si Didier Deschamps compte toujours sur lui pour juin prochain, l'ancien joueur de Montpellier et d'Arsenal va normalement quitter Chelsea cet hiver. Pisté notamment par l'Inter Milan, la Juventus Turin ou encore Lyon, « OG9 » dispose encore d'une très belle cote sur le marché des transferts et ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur.

Un nouveau départ pour Xhaka et Mertens

Entre querelle avec ses supporters ou avec Aurelio De Laurentiis, son président, depuis quelques semaines maintenant, Granit Xhaka et Dries Mertens semblent se diriger vers la sortie dès cet hiver. Dans le viseur respectivement du Hertha Berlin et d'Everton, les deux joueurs devraient du coup animer le mois de janvier. En effet, à quelques mois d'un rendez-vous très important avec la Suisse et la Belgique, le milieu de terrain et l'attaquant ont en tout cas tout intérêt à jouer pour ne pas rater le train. Surtout que la concurrence ne leur fera pas de cadeaux dans la dernière ligne droite.

Après les blessures, du temps de jeu pour Can et Draxler

Cas plus ou moins similaire pour Emre Can et Julian Draxler. Alors que l'Allemagne aura logiquement de grandes ambitions à l'Euro 2020, les deux joueurs souvent utilisés par Joachim Löw ces derniers temps ont vu leur début de saison être miné par les blessures notamment. A la Juventus Turin, le milieu défensif n'a pas pu jouer que sept bouts de matchs, tandis que le joueur du Paris Saint-Germain en compte lui légèrement plus, avec huit rencontres. Avec une forte concurrence en club ou en sélection, les deux Allemands pourraient profiter du mercato d'hiver pour se relancer et ainsi faire partie d'une Mannschaft en quête d'un succès européen.