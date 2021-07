Après les critiques très acerbes d'Uli Hoeness, Toni Kroos s’expose cette fois à l'analyse acérée de Lothar Matthaus. L'ancien international allemand n'a pas sa langue dans sa poche et l'a encore démontré aux dépens du milieu du Real. Matthäus a critiqué le style de jeu de Kroos et a souligné que le football moderne exige que les joueurs fassent circuler le ballon plus rapidement que le milieu de terrain merengue ne l'a fait lors de l'Euro 2020. Kroos a annoncé sa retraite internationale juste après le grand tournoi européen pour se concentrer sur sa carrière en club , après que l'Allemagne n'ait pas réussi à passer les huitièmes de finale.

"Je n'ai rien contre lui, mais..."

"Personnellement, je n'ai rien contre [Kroos], mais je ne suis pas d'accord avec son style de jeu", a déclaré Matthäus à Kicker. "Nous avons pu voir à l'Euro qu'il ne s'agissait pas seulement de la vitesse du joueur, mais aussi de la vitesse du ballon. Il le fait assez bien avec un ou deux contacts, mais quand il passe le ballon, il perd à nouveau de la vitesse car il n'y a pratiquement pas de gain d'espace et le rythme ralentit. Kroos n'est plus de classe internationale." C'est dit.

Précédent La Fédération anglaise lance une enquête indépenda Lire Suivant