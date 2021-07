Mancini a transformé l’Italie

C’était l’une des images fortes des huitièmes de finale de l’Euro. A l’issue du succès des Azzurri contre l’Autriche (2-1, a.p.), le sélectionneur Roberto Mancini et le chef de la délégation italienne Gianluca Vialli sont tombés dans les bras l’un de l’autre. Une étreinte pleine d’émotion entre les deux anciens attaquants vedettes de la Sampdoria, proches sur et en dehors du terrain. Mancini a d’ailleurs souhaité que Vialli, après s’être remis d’un cancer du pancréas, le rejoigne en sélection en novembre 2019.



Et si les deux complices peuvent toujours rêver d’un sacre à Wembley dimanche prochain, il va falloir d’abord écarter l’Espagne mardi, pour la première demi-finale de la Nazionale dans une grande compétition depuis l’Euro 2012. Après la finale perdue contre… l’Espagne il y a neuf ans, ils ont enchaîné les désillusions avec une deuxième élimination dès les poules du Mondial 2014 puis une non-qualification pour celui de 2018, atteignant tout de même les quarts de l’Euro 2016, où ils ont été sortis aux tirs au but par l’Allemagne. Et si les Azzurri en sont là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à Roberto Mancini.

Ramener l'Italie "au sommet du monde"



Nommé en mai 2018, six mois après l’élimination par la Suède en barrages de la Coupe du monde russe, il a totalement transformé cette équipe. S’il a débuté son règne par une victoire contre l’Arabie Saoudite, il a ensuite subi deux défaites lors de ses cinq matchs suivants, une face aux Bleus à Nice (3-1), puis au Portugal en Ligue des nations (1-0), en septembre 2018. Depuis, l’Italie est tout simplement invaincue, avec une série de record de 32 matchs sans défaite. Celui qui avait annoncé lors de son arrivée vouloir ramener l'Italie "au sommet du monde" est donc sur la bonne voie.



Il a mis en place un football plus offensif, fait confiance à des jeunes qui n’avaient jamais joué en Serie A, sans se passer de certains briscards, comme l’insubmersible charnière Chiellini-Bonucci. Et alors qu’il a retrouvé son trio fétiche du milieu Jorginho-Verratti-Barella en huitièmes et en quarts, et lancé d’entrée Chiesa face aux Belges après son but contre l’Autriche, Mancini doit faire sans l’excellent Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille, et qui sera suppléé par Emerson. Mais son équipe a déjà prouvé qu’elle avait de la ressource. Assez pour aller jusqu’au bout ?

Immobile, c'est quoi le problème ?