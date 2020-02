Lyon : Objectif Euro 2020 pour Aouar

A 21 ans et même si l’OL peine à se montrer régulier, Houssem Aouar réalise l’une des toutes meilleures saisons de sa carrière. Une campagne remarquée qui lui donne des idées. Selon L’Equipe, le brillant milieu de terrain s’est fixé comme objectif de participer à l’Euro. Après avoir évolué pour les Bleuets de Sylvain Ripoll à 17 reprises (4 buts marqués), il croit fermement en ses chances de découvrir la sélection A. Il espère même le faire dès le rassemblement du mois de mars, vu qu’il a déjà été tout proche de connaitre sa première convocation en octobre dernier. Didier Deschamps avait songé à lui pour pallier la défection de Paul Pogba, mais il s’était blessé aux adducteurs au dernier moment. C'est Mattéo Guendouzi (Arsenal) qui a finalement été choisi.

Aouar aurait pu choisir l’Algérie

Aouar veut donc intégrer les champions du monde. Et cela signifie qu’il n’a pas l’intention de défendre les couleurs de l’Algérie, l’autre pays pour lequel il est éligible de par ses origines. La Fédération Algérienne aurait même à maintes fois tenté de l’attirer depuis 2018. À l’instar de son ex-coéquipier Nabil Fekir,. S’il poursuit sur sa lancée actuelle et confirme sa progression depuis quelques mois, Deschamps pourrait bien lui accorder sa confiance. Et ce, malgré la forte concurrence qui règne en milieu de terrain au sein de l’équipe tricolore.