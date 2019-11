Luis Enrique de retour comme sélectionneur de l’Espagne (officiel)

📺 EN DIRECTO | Rueda de prensa de Luis Rubiales y José Francisco Molina desde la Ciudad del Fútbol https://t.co/BZKS0Ra9o7

Moreno en larmes après la Roumanie

Déjà un psychodrame avec Lopetegui

Luis Enrique retrouve sa place. Après trois rassemblements assurés en intérim par Robert Moreno, il sera le sélectionneur de l’Espagne à l’Euro 2020. Luis Rubiales a confirmé mardi le retour de l’ancien entraîneur du FC Barcelone à son poste. Luis Enrique en avait démissionné en juin dernier, pour s’occuper de sa fille de 9 ans, victime d’un cancer. Elle est décédée fin août.Il avait notamment échoué à la qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations.Après avoir été prévenu de la situation, dans la foulée de la démonstration contre la Roumanie lundi en clôture des éliminatoires (5-0), l’intérimaire a fondu en larmes. Il ne s’est pas présenté non plus en conférence de presse d’après-match, passage pourtant obligé.Au mois de septembre, Moreno avait pourtant assuré espérer un retour de Luis Enrique à ses côtés. «Moi, la situation qui me plaisait, c’était celle d’avant. Je considère Luis comme un ami et les amis sont plus importants que n’importe quel projet. » Mais le temps qui a passé depuis avait peut-être fait naître d’autres envies dans l’esprit de Moreno. Décidément, l’Espagne enchaîne les situations compliquées sur le poste de sélectionneur. Il y avait déjà eu l’épisode Julen Lopetegui, démis de ses fonctions deux jours avant l’entrée en lice au Mondial 2018 pour s’être engagé avec le Real Madrid. Cette fois, le psychodrame intervient plus en amont de la compétition. A la Roja de mieux le gérer.