Löw "forfait" avec la Mannschaft 

Alors que la sélection espagnole est actuellement privée de Luis Enrique, touché par un grave problème personnel, la Mannschaft ne pourra pas non plus compter sur son coach lors de la fenêtre internationale. Joachim Löw a été hospitalisé en urgence vendredi et ne pourra pas diriger l’équipe allemande pour les deux prochains matches des éliminatoires de l’Euro 2020 contre la Biélorussie puis l’Estonie, les 8 et 11 juin.

La blessure de Joachim Löw est somme toute cocasse. En pleine séance de sport, le technicien de 59 ans a laissé tomber un haltère sur son torse, ce qui a sérieusement touché l’une de ses artères. "Je me sens très bien, mais je dois me reposer un peu lors des quatre prochaines semaines", affirme-t-il, dans un communiqué de la fédération allemande. Le médecin lui a ainsi conseillé de rester immobile pour l’instant.

C’est Marcus Sorg, adjoint de Joachim Löw, qui sera en charge de ce groupe rajeuni et emmené par Marco Reus. "Je suis en contact permanent avec mon staff et ce sera le cas pendant les deux matches qui arrivent. Marcus Sorg, Andy Köpke et Oliver Bierhoff ont beaucoup d'expérience ensemble. Nous allons bien gérer cette situation", a lancé le coach des champions du monde 2014.