L'Italie sacrée, Messi triomphe enfin avec l'Argentine... 5 sacres à retenir

Une première européenne pour le Villarreal d'Emery

À la faveur d'un succès contre Manchester United en finale de la Ligue Europa (1-1 ; 11 tirs au but à 10), Villarreal s'est adjugé la première Ligue Europa de son histoire, le 26 mai dernier à Gdansk. Un sacre européen qui a été glané par le sous-marin jaune en ayant démontré une régularité appréciable dans les performances. En effet, la formation entraînée par l'ancien coach du PSG a été invaincue en compétition européenne lors de cet exercice 2020-2021 (12 victoires, 3 matchs nuls). "Le secret, c’est le travail", expliquait le natif de Fontarrabie après le sacre de ses troupes.

Chelsea, 9 ans après

Vainqueur de sa première Ligue des Champions en 2012 face au Bayern Munich (1-1 ; 4 tirs au but à 3), Chelsea a dû patienter 9 ans afin de remporter à nouveau la reine des compétitions de clubs. Pourtant, la formation entrainée par Thomas Tuchel ne partait pas avec les faveurs des pronostics, le 29 mai dernier à Porto, face au Manchester City de Pep Guardiola. Peu importe l'étiquette, les Blues ont su annihiler la force offensive des Citizens et le but inscrit par Kai Havertz à la 42ème minute a pu les envoyer au sommet de l'Europe. Dans cette campagne, Chelsea n'a encaissé que 4 buts en 13 matchs.

L'Italie grimpe sur le toit de l'Europe

L'attente a été un peu plus longue pour l'Italie. 63 ans après son dernier sacre à l'Euro (1958), la Nazionale a remporté l'Euro 2021 en s'imposant contre l'Angleterre à Wembley le 11 juillet dernier (1-1 ; 3 tirs au but à 2). Il s'agit de l'attente la plus étendue entre 2 titres pour une nation dans le tournoi, dépassant celle connue par l'Espagne. La Roja avait enchaîné 2 Euros entre 1964 et 2008.

Messi triomphe enfin avec l'Argentine

Il attendait son premier trophée majeur sous les couleurs de l'Argentine depuis si longtemps. Après 4 finales de grands tournois perdues (Coupe du monde 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016), Lionel Messi a soulevé la Copa America face au Brésil de Neymar, le 11 juillet dernier au Maracanã (0-1). Sans briller lors de cette finale, celui élu meilleur joueur, buteur et passeur de la compétition a vu son fidèle coéquipier Angel Di Maria marquer le but décisif, d'un lob astucieux. Un sacre qui s'est par ailleurs avéré décisif dans l'obtention du septième Ballon d'Or de la Pulga, obtenu le 29 novembre dernier.

Le Brésil conserve son titre aux JO

Déjà titrée à domicile en 2016, la Seleção a conservé son titre aux Jeux Olympiques de Tokyo, le 7 août dernier. Avec notamment dans ses rangs l'inusable Dani Alves, le Brésil a disposé de l'Espagne en finale du tournoi (2-1 après prolongation). Revenu au Barça depuis, Alves a d'ailleurs remporté son 43ème titre en carrière, un record. Âgé de 38 ans, il ne lui manque que la Coupe du monde à son palmarès.