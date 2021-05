L’Euro à 26, ça change quoi ?

A moins d’un mois du coup d’envoi de l’Euro, dont les 51 rencontres seront diffusées sur beIN SPORTS, et du match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie, programmé le 11 juin au stade olympique de Rome, la pression commence tout doucement à monter.



Et alors que les différents championnats européens touchent à leur fin, et que le suspense est encore de mise en Ligue 1 et surtout en Liga, de nombreux joueurs sont encore dans l’incertitude quant à leur participation au rendez-vous continental. Et pas uniquement en raison d’une possible blessure. Car pour la première fois lors d’une compétition internationale, les sélections qualifiées pourront retenir 26 joueurs dans leur liste, contre 23 depuis 2001.



Une décision approuvée la semaine dernière par le comité exécutif de l’UEFA, "afin de réduire le risque que des équipes se retrouvent avec trop peu de joueurs à disposition pour certains matches en raison de tests positifs au Covid-19 et des mesures de quarantaine imposées en conséquence par les autorités compétentes". Cela va donc donner plus de latitude aux sélectionneurs, même s’il ne pourra toujours y avoir que 23 joueurs présents sur la feuille de match. Mais cette liste pourra être modifiée au fur et à mesure de la compétition.

Les "coiffeurs" en hausse

Didier Deschamps, qui doit communiquer sa liste le 18 mai, aura lui souhaité pouvoir disposer de ses 26 joueurs sur la feuille de match. Mais cela aurait contraire à la Loi 3 des Lois du Jeu de l’International Board, "qui autorise au maximum 12 remplaçants pour les matches des équipes nationales A", a rappelé l’UEFA, qui a par ailleurs précisé queet peuvent donc être remplacés avant le premier match."Et un gardien non apte pourra être remplacé avant chaque match, même si les deux autres gardiens sont en capacité de jouer.Notamment si elles ne sont pas décimées par le virus et les blessures. Le nombre de "coiffeurs" pourrait ainsi irrémédiablement augmenter. Lors de la victoire des Bleus au Mondial 2018, deux joueurs avaient passé l’intégralité de la compétition sur le banc (Areola et Rami) alors que d’autres avaient très peu joué, comme Benjamin Mendy (40 minutes) et surtout Florian Thauvin (5 minutes).