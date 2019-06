L'Espagne sans forcer aux Féroé

Toujours privée de son sélectionneur Luis Enrique, encore absent sur le banc, mais avec l'inoxydable Sergio Ramos, toujours fidèle au poste pour sa 164e sélection, la sélection espagnole poursuit son parcours sans faute dans les éliminatoires de l'Euro 2020 en allant chercher une 3e victoire en 3 matches sur le terrain des Iles Féroé (1-4). Le défenseur et capitaine de la Roja ouvre la marque de la tête sur corner (6e), avant qu'une boulette du gardien adverse, buteur contre son camp (34e), et que les 2 latéraux Jesus Navas (19e) et José Gaya (71e) n'aggravent le score.

L'Espagne est évidemment plus que jamais en tête de son groupe de qualification devant son prochain adversaire, la Suède, qui a disposé dans le même temps de Malte (3-0). Derrière, c'est la Roumanie de l'inusable Claudiu Keseru (32 ans), auteur d'un doublé, qui pointe en 3e position grâce à son match nul en Norvège (2-2).